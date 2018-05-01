Власти Армении делаю все, чтобы сорвать избрание премьер-министра, - Пашинян

Об этом в Facebook сообщил лидер армянской оппозиции, единственный кандидат на пост премьера Никол Пашинян.
По словам главы оппозиции, в ходе ночного совещания, 30 апреля, которое вел Серж Саргсян бывший премьер-минист, РПА решила сорвать голосование. Также Пашинян призывает всех граждан страны выйти на митинг.
Кроме того, он добавил, что правящая партия намерена через неделю выдвинуть своего кандидата в премьеры.
Добавим, избрание премьер-министра в парламенте Армении запланировано на 1 мая, голосование может начаться в 11:00 по киевскому времени. Никол Пашинян является единственным кандидатом на этот пост.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер армянской оппозиции Никол Пашинян в случае избрания премьер-министром страны будет инициировать внеочередные парламентские выборы.