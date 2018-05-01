В МинТОТ рассказали о трех сценариях решения конфликта на Донбассе

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Согласно его словам, солдаты ВСУ способны полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели. Тем не менее такой военный сценарий наименее вероятный.

При этом, Грымчак назвал иныой план, который имеет название "хорватский". В частности, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

Кроме того, необходимо создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вооруженные силы Украину начнут проходить подготовку специалистов для работы с противотанковыми ракетными комплексами Javelin.