21:37 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МинТОТ рассказали о трех сценариях решения конфликта на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак глубоко убежден, что с переформатированием АТО для гражданских лиц ничего не изменится. Поэтому, сейчас возможны только три варианта военных действий на Донбассе.

В МинТОТ рассказали о трех сценариях решения конфликта на Донбассе

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. 

Согласно его словам, солдаты ВСУ способны полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели. Тем не менее такой военный сценарий наименее вероятный. 

При этом, Грымчак назвал иныой план, который имеет название "хорватский". В частности, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

Кроме того, необходимо создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Вооруженные силы Украину начнут проходить подготовку специалистов для работы с противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 


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