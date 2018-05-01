12:38 01.05.2018 | Политика | Новости
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В Южной Корее сомневаются в закрытии ядерных полигонов КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился в ООН с просьбой проверить закрытие ядерных полигонов в Северной Корее.

В Южной Корее сомневаются в закрытии ядерных полигонов КНДР

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечается, Мун Чжэ Ин уже провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых попросил организацию подтвердить прекращение испытаний и демонтаж ядерного полигона КНДР, как ранее обещал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Накануне,  лидер КНДР Ким Чен Ын на межкорейском саммите заявил о намерении окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае.

Кроме того, он пообещал пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы проследить за закрытием ядерного полигона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын передал через президента Южной Корее официальное уведомление японскому руководству с предложением провести встречу. 


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