В Южной Корее сомневаются в закрытии ядерных полигонов КНДР

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечается, Мун Чжэ Ин уже провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых попросил организацию подтвердить прекращение испытаний и демонтаж ядерного полигона КНДР, как ранее обещал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Накануне, лидер КНДР Ким Чен Ын на межкорейском саммите заявил о намерении окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае.

Кроме того, он пообещал пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы проследить за закрытием ядерного полигона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын передал через президента Южной Корее официальное уведомление японскому руководству с предложением провести встречу.