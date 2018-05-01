10:32 01.05.2018 | Политика | Новости
100192804:roman

В Бразилии разгорелся коррупционный скандал

В Бразилии генеральный прокурор направил повестку в суд президенту бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силва. Об этом передает O Globo.

В Бразилии разгорелся коррупционный скандал

Сообщается, что экс-лидера государства подозревают в связях с сенатором Глейси Хоффман и еще четырех фигурантов дела, которые были замешаны в скандале с бразильской инженерной компанией Odebrecht. В обвинении идет речь о выделении руководством компании более 40 млн долларов для проведения избирательной кампании Силвы в 2010 году.

Примечательно, что сам Лула да Силва на тот момент являлся соучредителем фирмы, а его родственники были членами управляющего совета Odebrecht. Похожий скандал произошел в еше одной латиноамериканской стране - Перу. Бывший президент Перу Педро Кучински отправился в отставку из-за того, что его подозревают в коррупции. Ряд государственных СМИ отметил, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента Лулы да Силвы.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинская хоккейная сборная начала усиленную подготовку в ЧМ-2019 Польша возглавила Совет безопасности ООН Гутерриш жестко раскритиковал теракт в Афганистане "В долгах как в шелках" - Греции снова спишут часть госдолга
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив