В Бразилии разгорелся коррупционный скандал

Сообщается, что экс-лидера государства подозревают в связях с сенатором Глейси Хоффман и еще четырех фигурантов дела, которые были замешаны в скандале с бразильской инженерной компанией Odebrecht. В обвинении идет речь о выделении руководством компании более 40 млн долларов для проведения избирательной кампании Силвы в 2010 году.

Примечательно, что сам Лула да Силва на тот момент являлся соучредителем фирмы, а его родственники были членами управляющего совета Odebrecht. Похожий скандал произошел в еше одной латиноамериканской стране - Перу. Бывший президент Перу Педро Кучински отправился в отставку из-за того, что его подозревают в коррупции. Ряд государственных СМИ отметил, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента Лулы да Силвы.