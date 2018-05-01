США начали выводить войска из Ирака

Отныне вся инициатива по обороне государства от внешних сил и угроз полностью переходит в руки руководства иракских военных. Американские специалисты, правда, будут еще оставаться и проводить консультации по практике боевых действий против исламистов для иракских офицеров. Отдельно будут созданы группы для обучения и развития самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака, полиции и разведывательных служб.

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии, остальной контингент может быть переведен на поля боевых действий в Сирии, часть солдат будет направлены на военные базы США в Израиле. В Багдаде пройдет официальная церемония закрытия военного штаба союзников с парадом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", оборонные ведомства США и Евросоюза начнут ликвидировать пропагандистские каналы и сайты террористической организации " Исламское государство" в интернете.