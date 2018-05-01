14:40 01.05.2018 | Политика | Новости
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США и Евросоюзу нужно долгосрочное решение для предотвращения пошлин на сталь, - Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что американскому правительству и Европейскому союзу нужно долгосрочное решение для предотвращения пошлин на сталь и алюминий.

США и Евросоюзу нужно долгосрочное решение для предотвращения пошлин на сталь, - Курц

Об этом говорится в его микроблоге в Twitter

Согласно его словам, в настоящее время очень важно найти устойчивое решение, чтобы избежать торговой войны с США, в результате которой пострадают обе стороны. Также канцлер отметил, что представительство Евросоюза должно делать все возможное, чтобы его экономика была конкурентоспособной.

"К этому относится налаживание хороших торговых связей с такими странами, как США. Это решающий вопрос для такой экспортоориентированной страны как Австрия, где каждое второе рабочее место зависит от экспорта", - добавил Курц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Европейского парламента Антонио Таяни рассчитывает на освобождение от американских пошлин н сталь и алюминий. Также он заявил, что объявленная отсрочка до 1 июня только вносит неопределенность на рынках.


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