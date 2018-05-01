16:17 01.05.2018 | Политика | Новости
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Премьер Израиля прокомментировал возможность войны с Ираном

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заверил, что его страна не хочет войны с Ираном после обнародования материалов о ядерной программе Тегерана.

Премьер Израиля прокомментировал возможность войны с Ираном

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, на вопрос журналистов о возможности войны с Ираном премьер заявил, что никто не хотел бы такого развития событий. В то же время Нетаньяху подчеркнул, что это Тегеран меняет правила игры в регионе.

"За последние недели все вопросительные знаки вокруг иранской ядерной программы превратились в восклицательные", - добавил премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о выходе Тель-Авива из соглашение с агентством ООН по делам беженцев.Сам документ был подписан вчера, 2 апреля, но спустя несколько часов израильский премьер заявил о временной денонсации соглашения. Причиной таких действий Нетаньяху посчитал более чем очевидными, так как правительство забыло учесть интересы самих жителей страны, которая будет принимать новую волну переселенцев. 

 


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