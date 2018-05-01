Премьер Израиля прокомментировал возможность войны с Ираном

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, на вопрос журналистов о возможности войны с Ираном премьер заявил, что никто не хотел бы такого развития событий. В то же время Нетаньяху подчеркнул, что это Тегеран меняет правила игры в регионе.

"За последние недели все вопросительные знаки вокруг иранской ядерной программы превратились в восклицательные", - добавил премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о выходе Тель-Авива из соглашение с агентством ООН по делам беженцев.Сам документ был подписан вчера, 2 апреля, но спустя несколько часов израильский премьер заявил о временной денонсации соглашения. Причиной таких действий Нетаньяху посчитал более чем очевидными, так как правительство забыло учесть интересы самих жителей страны, которая будет принимать новую волну переселенцев.