Представитель США сегодня прибудет в столицу

Об этом идет речь в сообщении Госдепартамента.

Помощник государственного секретаря с 1 мая будет пребывать в непродолжительной деловой командировке в столице. Отъезд госслужащего должен состоятся 3 мая.

В Украину Митчелл прибывает с целью проведения серии встреч, на которых он хочет подчеркнуть поддержку со стороны Америки по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Также госслужащий отметит необходимость проведения в стране экономических и антикоррупционных законодательственных реформ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл призывает Россию вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии.