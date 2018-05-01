15:55 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель США сегодня прибудет в столицу

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сегодня планирует прибыть в Киев.

Представитель США сегодня прибудет в столицу

Об этом идет речь в сообщении Госдепартамента.

Помощник государственного секретаря с 1 мая будет пребывать в непродолжительной деловой командировке в столице. Отъезд госслужащего должен состоятся 3 мая.

В Украину Митчелл прибывает с целью проведения серии встреч, на которых он хочет подчеркнуть поддержку со стороны Америки по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Также госслужащий отметит необходимость проведения в стране экономических и антикоррупционных законодательственных реформ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл призывает Россию вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии.


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