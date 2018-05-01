Польша возглавила Совет безопасности ООН

Согласно уставу ООН, главенствующая страна в порядке ротации меняется каждый месяц в алфавитном порядке.

Как отмечается, ранее в январе 2018 года, Польша заняла место непостоянного члена Совбеза ООН и оно сохранится за ней в течение двух лет, после чего состоится новое голосование относительно членства этой страны в Совбезе.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает, что во время майского председательства польская делегация в Совбезе ООН намерена решить вопрос о сохранении ядерной сделки с Ираном. По его словам, в этом Варшава поддерживает деятельность США, Британии, Германии и Франции.

Кроме того, дипломаты нашли решение проблемы постоянных вето России в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопроса о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании.