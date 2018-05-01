09:16 01.05.2018 | Политика | Новости
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Польша возглавила Совет безопасности ООН

Сегодня первого мая, председателем Совета безопасности ООН на месяц стала Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Польша возглавила Совет безопасности ООН

Согласно уставу ООН, главенствующая страна в порядке ротации меняется каждый месяц в алфавитном порядке.

Как отмечается, ранее в январе 2018 года, Польша заняла место непостоянного члена Совбеза ООН и оно сохранится за ней в течение двух лет, после чего состоится новое голосование относительно членства этой страны в Совбезе.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает,  что во время майского председательства польская делегация в Совбезе ООН намерена решить вопрос о сохранении ядерной сделки с Ираном. По его словам, в этом Варшава поддерживает деятельность США, Британии, Германии и Франции.

Кроме того, дипломаты нашли решение проблемы постоянных вето России в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопроса о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что  Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании.


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