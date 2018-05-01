20:51 01.05.2018 | Политика | Новости
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Пашиняна не избрали премьером Армении

Руководителю протестного движения "Мой шаг", а также главе парламентской фракции "Елк" ("Выход") Николу Пашиняну не удалось набрать достаточно голосов, чтобы занять пост премьер-министра Армении.

Пашиняна не избрали премьером Армении

Как отмечается, кандидатуру Никола Пашиняна поддержали 45 депутатов. В свою очередь 55 чиновников проголосовали "против". По предварительным данным, для избрания на пост премьера требуется 53 голоса.

О поддержке кандидатуры Пашиняна заяваили фракции "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД).

При этом, представляющая парламентское большинство Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что проголосует "против".

Кстати, пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к активистам с просьбой, приостановить акции протестов до вечера понедельника, 30 апреля.


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