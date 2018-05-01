Пашиняна не избрали премьером Армении

Как отмечается, кандидатуру Никола Пашиняна поддержали 45 депутатов. В свою очередь 55 чиновников проголосовали "против". По предварительным данным, для избрания на пост премьера требуется 53 голоса.

О поддержке кандидатуры Пашиняна заяваили фракции "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД).

При этом, представляющая парламентское большинство Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что проголосует "против".

Кстати, пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к активистам с просьбой, приостановить акции протестов до вечера понедельника, 30 апреля.