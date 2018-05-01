11:56 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Хакеры взломали страницу штаба АТО в Facebook - ФОТО

Неизвестные компьютерные злоумышленники взломали страницу штаба АТО в соцсети Facebook и разместили там рекламу вступления в ряды "Русского национального единства".

Хакеры взломали страницу штаба АТО в Facebook - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, в настоящее время на странице АТО размещена пропагандистская информация, которая призывает вступать в ряды сепаратистов. Речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news.

"Сейчас страница недоступна", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне новый сайт Министерства энергенити и угольной промышленности Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали. За восстановление хакеры требуют 0,1 биткоина, что в эквиваленте означает около 900 долларов, которые ведомство должно уплатить через десять часов.


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