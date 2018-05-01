Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, - Чалый

Об этом он написал на официальной странице Facebook, комментируя сообщение Президента Украины о получении американских ПТРК.

Дипломат добавил, что поручение народа Украины и президента выполнено. Он надеется, что противотанковые ракетные комплексы Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии, позволят сохранить жизнь украинских воинов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" Javelin).

Как заявил Порошенко, наконец-то долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. Эти поставки укрепили мощный сдерживающий эффект, как нашей безопастности, так евроатлантической.