08:10 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, - Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что предоставление американских противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является четким сдерживающим месседжем для агрессора, а также весомым вкладом для установления мира.

Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, - Чалый

Об этом он написал на официальной странице Facebook, комментируя сообщение Президента Украины о получении американских ПТРК.

Дипломат добавил, что поручение народа Украины и президента выполнено. Он надеется, что противотанковые ракетные комплексы Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии, позволят сохранить жизнь украинских воинов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" Javelin). 

Как заявил Порошенко, наконец-то долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. Эти поставки укрепили мощный сдерживающий эффект, как нашей безопастности, так евроатлантической.


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