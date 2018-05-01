11:47 01.05.2018 | Политика | Новости
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Индонезия готова стать площадкой для диалога между Трампом и Ким Чен Ыном

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил свое посредничество в переговорном процессе между КНДР и США. Об этом передает The Straits Times.

Индонезия готова стать площадкой для диалога между Трампом и Ким Чен Ыном

Глава государства провел встречу с послами и дипломатами обеих стран, где высказал свое желание предоставить переговорную площадку для встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского чучхе Ким Чен Ына. Джакарта полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что ведение диалога в теплом и благоприятном климате будет способствовать решению и урегулированию многих спорных вопросов. 

Покамест ни в Пхеньяне, ни в Белом доме не отреагировали на предложение Видодо. 

Ранее президент САШ Дональд Трамп дал прогнозы о месте встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном назвав деревню Пханмундж, которая находится в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Трамп выбрал это место не случайно, здесь в 1953 году в "Доме мира" был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер КНДР Ким Чен Ын передал через президента Южной Корее официальное уведомление японскому руководству с предложением провести встречу. 


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