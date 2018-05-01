Гутерриш жестко раскритиковал теракт в Афганистане

По его словам, в стране, где множество терактов направлены не против полиции или военных, а спасателей и школьников, журналистов и протых мирных жителей, ни о каких-бы то нибыло гуманитарных миссиях не может быть и речи. Умышленное нападение на журналистов в очередной раз подчеркивает риски, с которыми сталкиваются новостные обозреватели.

"Ответственные за подобные нападения должны быть быстро привлечены к правосудию", - резюмирует Гуттериш.

Напомним, что в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка. Террористы организовали двойное нападение с применением взрывчатки со шрапнелью, набитую гвоздями и строительным мусоров. Два взрыва произошло с периодичностью в 20 минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", количество погибших от рук смертника во вчерашнем теракте в Афганстане достигло 21 человека.