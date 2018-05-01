13:20 01.05.2018 | Политика | Новости
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Госдеп США требует от России водворение войск из Грузии

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл призывает Россию вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Об этом информирует грузинский телеканал 1TV.

Госдеп США требует от России водворение войск из Грузии

Данное заявление Митчелл сделал на демаркационной линии между подконтрольной Грузии территорией и Южной Осетией.

"Десять лет назад была война, и я здесь сегодня, чтобы напомнить российскому правительству, что мир не забыл об этих событиях. Мы не признаем эту разделительную линию международной границей", - добавил он.

Кроме того, он призвал Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года. Для того, чтобы восстановить суверенитет Грузии над этими регионами и облегчить гуманитарный доступ к ним.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Россия привела в полную боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил.


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