Госдеп США требует от России водворение войск из Грузии

Данное заявление Митчелл сделал на демаркационной линии между подконтрольной Грузии территорией и Южной Осетией.

"Десять лет назад была война, и я здесь сегодня, чтобы напомнить российскому правительству, что мир не забыл об этих событиях. Мы не признаем эту разделительную линию международной границей", - добавил он.

Кроме того, он призвал Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года. Для того, чтобы восстановить суверенитет Грузии над этими регионами и облегчить гуманитарный доступ к ним.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия привела в полную боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил.