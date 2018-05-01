Депутату Найему сломали челюсть чеченцы из России - ФОТО

Об этом сообщил ТСН со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, нардепа перхватила на Бессарабке группа мажоров-чеченцев, 1996–1999 годов рождения. В частности, трое из них были на Mercedes Gelendwagen, еще один на BMW.

Также известно, что все нападавшие – студенты.

"Парни наехали на Мустафу, потом одно самое быковатое существо ударило, пользуясь тем, что их больше и что Мустафа не ожидал удара. Все четверо сразу после удара убежали", – говорится в сообщении.

В настоящее время человек из BMW объявлен в розыск, поскольку именно он вероятно сломал Найему челюсть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил сведения о том, что неизвестные совершили нападения на нардепа Верховной Рады Мустафу Найема. Так, благодаря оперативным действиям правоохранителей, сейчас уже задержаны четыре подозреваемых в конфликте.