Чийгоз будет контролировать взаимодействие политзаключенных Крыма с родственниками

Об этом сообщает председатель Меджлиса - народный депутат Украины Рефат Чубаров в Facebook.

Взаимодействие с близкими политзаключенных Крыма возложено на Ахтема Чийгоза, независимо от национальности родственников. Также он ответственен за связь со стороной защиты по всем необходимым вопросам.

Чубаров подчеркнул, что проанализировать действующую систему правовой защиты политзаключенных в Крыму правительство Меджлиса вынудила ситуация с политзаключенным Узеира Абдуллаевым. Он пребывает в критическом состоянии из-за непредоставления ему врачебной помощи в СИЗО Симферополя. Как добавил Чубаров, сейчас угроза для жизни исчезла, и Абдуллаев пребывает под контролем медиков.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Европейском союзе требуют абсолютное соблюдение международных установленных норм о правах человека на полуострове Крым.