Британские истребители будут обеспечивать безопасность над Черным морем

Об этом сообщает пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

По предварительным сведениям, ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

Как заявил посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель, благодаря практике воздушного пространства можно быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов.

В настоящее время ожидается, что истребители ВВС четвертого поколения Typhoon в кратчайшие сроки начнут совершать полеты над Черным морем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 85 греческих истребителей будут отправлены на специальные военные базы в США, где специалисты проведут докомплектацию самолетного оборудования, а также оснастят истребители новыми боевыми комплексами. Общая сумма модернизации обойдется Афинам в 1,45 млрд долларов.