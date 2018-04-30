17:33 30.04.2018 | Политика | Новости
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В ЕС отреагировали на противоправность задержания Абдуллаева

В Европейском союзе требуют абсолютное соблюдение международных установленных норм о правах человека на полуострове Крым. Представительство Европейского Союза в Украине негативно отозвалась о всех нарушениях прав крымских татар, среди которых упомянули состояния здоровья Узеира Абдуллаева.

В ЕС отреагировали на противоправность задержания Абдуллаева

Об этом говорится в заявлении представительства на странице в Facebook.

Представительство повторило информацию о заявлении от 16 марта 2018 года высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Моґерини от имени ЕС Крыма и Севастополя.

В нем сказано о грубом игнорировании прав крымских татар и выдвинуто требование обеспечить крымским татарам, украинском и всем другим этническим и религиозным обществам территории улучшать собственные обычаи, традиции, образование и индивидуальность.

В Европейском Союзе подчеркнули необходимость тотально изучить все нераскрытые дела нарушений прав людей, среди которых принудительные исчезновения, пытки и убийства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", спецназовцы Федеральной службы безопасности России вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения .


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