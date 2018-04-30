Северокорейский чучхе готовится к встрече с руководством Японии

Такую информацию Сеул передал Токио в ходе телефонного разговора между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Му Чжэ Ином. В Панмунджоме лидеры государств обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству с Северной Кореей, а также дальнейшее урегулирование напряженной ситуации на полуострове.

Напомним, что Ким Чен Ын запланировал провести две стратегические встречи в мае: министр иностранных дел КНР Ван И уже начал подготовку к рабочему визиту к своему северокорейскому коллеге. Заключительным этапом переговоров должна стать встреча Кима и американского президента Дональда Трампа.

Северокорейский лидер надеется, что в ходе встречи с американским лидером ему также удастся наладить сотрудничество и начать процесс урегулирования дипломатических отношений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.