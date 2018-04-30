Президент Украины объявил старт операции Объединенных сил на Донбассе - ФОТО

Такое заявление президент сделал на совещании с руководителями силовых ведомств.

Согласно его словам, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей наконец-то подходит к концу. Поэтому, необходимо начать военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также Порошенко отметил, что в понедельник, 30 апреля, подписал указ о начале операции Объединенных сил.

"За четыре года антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи. Официально ООС началась в 14:00 30 апреля", - добавил лидер страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зону боевых действий включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В случае ограничений и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.