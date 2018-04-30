08:36 30.04.2018 | Политика | Новости
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Пекин вновь инициировал встречу с руководством Северной Кореи

Министр иностранных дел КНР Ван И готовиться к рабочему визиту к своему северокорейскому коллеге. Об этом передает Xinhua.

Пекин вновь инициировал встречу с руководством Северной Кореи

Визит китайского представителя запланирован на 2 мая по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо. Входе переговоров китайская сторона планирует обсудить дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие по вопросу обмена трудовыми мигрантами, которые массово прибывают в Поднебесную со стороны Пхеньяна.

Китай традиционно заинтересован в усилении влияния на КНДР в отместку США и ее союзникам в АТР.

Напомним, что Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп также готовятся встретиться в мае месяце. Северокорейский лидер надеется, что в ходе встречи с американским лидером ему также удастся наладить сотрудничество и начать процесс урегулирования дипломатических отношений. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", КНДР полностью закроет свои полигоны для ядерных испытаний.


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