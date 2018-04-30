Пашинян анонсировал внеочные парламентские выборы в Армении

Об этом он заявил на встрече с журналистами в парламенте Армении, передает издание news.am.

По его словам, внеочередные парламентские выборы должны состояться как можно быстрее, однако в оппозиционном поле существуют определенные вопросы, которые нужно учесть.

Кроме того глава оппозиции считает, что в Армении для роспуска парламента могут быть лишь два основания. В первом случае, если парламент не может избрать главу правительства, а во втором, если парламент не утвердит программу правительства.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер протестного движения Никол Пашиня http://ura-inform.com/ru/society/2018/04/30/v-armenii-priutikhli-protesty-aktivistov обратился к активистам с просьбой, приостановить акции протестов. Он встретится с представителями всех парламентских фракций. Кроме того, он утверждает, что будет обсуждаться важный вопрос по предоставлению всем равных стартовых возможностей в предвыборной борьбе.