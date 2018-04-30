МИД Эстонии просит западные страны принять меры к России

Об этом он заявил в интервью изданию Sydney Morning Herald.

Как утверждает министр, западным странам в сегодняшних условиях нужно сохранять единство в отношении России.

Он также подчеркнул, что усиление восточного фланга НАТО и военные учения направлены на сохранение мира.

Кроме того, глава МИД Эстонии прокомментировал вмешательство России в выборы в других странах.

"Мы в Эстонии на протяжении всего периода после восстановления независимости сталкивались с попытками вмешательства в наши демократические процессы. И мы разработали против этого достаточно неплохие методы защиты", - добавил Миксер.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека.