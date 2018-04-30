Меркель готова дать жесткий ответ на торговые санкции Вашингтона

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что канцлер предупредила Дональда Трампа, с которым ранее она провела встречу в Берлине, что Вашингтону не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза. Меркель предупредила американского лидера, что в случае отказа отмены дополнительных пошлинных сборов на торговлю алюминием и сталью, ЕС будет решительно вводить аналогичные акцизные сборы.

Германия ранее уже обнародовала в сети товары, которые могут попасть в "черный список". Под налоговое бремя могут попасть продукты от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Ввести аналогичные американским пошлинам сборы Евросоюз планирует в несколько этапов в течении марта-апреля 2018 года, если США не откажутся от своей протекционистской политики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп обвинил европейские стран-члены НАТО в "экономии" средст на обеспечение работы военного блока.