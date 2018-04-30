11:33 30.04.2018 | Политика | Новости
100192701:roman

Меркель готова дать жесткий ответ на торговые санкции Вашингтона

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй дальнейшие действия по реагированию Европы на торговые санкции США. 

Меркель готова дать жесткий ответ на торговые санкции Вашингтона

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что канцлер предупредила Дональда Трампа, с которым ранее она провела встречу в Берлине, что Вашингтону не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза. Меркель предупредила американского лидера, что в случае отказа отмены дополнительных пошлинных сборов на торговлю алюминием и сталью, ЕС будет решительно вводить аналогичные акцизные сборы.

Германия ранее уже обнародовала в сети товары, которые могут попасть в "черный список". Под налоговое бремя могут попасть продукты от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Ввести аналогичные американским пошлинам сборы Евросоюз планирует в несколько этапов в течении марта-апреля 2018 года, если США не откажутся от своей протекционистской политики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп обвинил европейские стран-члены НАТО в "экономии" средст на обеспечение работы военного блока.


Поделиться
Читайте также:
 
На израильско-палестинской границе вновь произошла перестрелка В Украине открыли саму самую большую солнечную электростанцию – ФОТО Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель В Днепре водитель на огромной скорости влетел в пешеходов - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив