Мэй определилась с новым министром внутренних дел Британии

Об этом информирует издание Sky.

Как отмечается, Джавид стал первым представителем нацменьшинств, который возглавил МВД Британии. Известно, что он является потомком выходцев из Пакистана.

До назначения на столь высокий пост, Джавид отвечал в правительстве за вопросы местного самоуправления. В 2000-х годах работал в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а также управляющим директором Deutsche Bank.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.