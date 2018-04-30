11:13 30.04.2018 | Политика | Новости
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Лидера протестов выдвинули кандидатом в премьеры Армении

Глава армянской парламентской фракции "Елк", лидер протестов в Армении Никол Пашинян может возглавить временное правительство страны. Об передает "Радио Свобода".

Лидера протестов выдвинули кандидатом в премьеры Армении

По словам члена фракции Арарата Мирзояна, все депутаты, которых беспокоит государственность, суверенность и нормальная жизнедеятельность страны, проголосуют за Никола Пашиняна.

"Основная миссия этого правительства – внеочередные парламентские выборы после некоторых законодательных регулировок", - отметил парламентарий.

Стоит добавить, что сегодня также пройдут встречи Пашиняна с фракциями РПА, блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн". Отметим, парламент Армении должен завтра, 1 мая, на специальной сессии проголосовать за нового главу правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал возобновить протесты в Ереване, который просит граждан поддержать его кандидатуру на пост премьера страны, дабы не дать сторонникам Саргсяна опять вернуться к власти.


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