Главный врач президента США уходит в отставку

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как отмечается, накануне Джексон временно покинул пост личного врача президента. Такое решение он принял в связи с тем, что Трамп выдвинул его на пост министра по делам ветеранов.

Вообщем, в тот момент врач оказался в центре скандала. Так, сенатор-демократ Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте и создании "нездоровой атмосферы" на работе. В свою очередь Ронни Джексон все обвинения отрицает, однако свою кандидатуру на пост министра снял. Кроме того, на должность главного врача Белого дома он возвращаться также не собирается.

В настоящее время личным врачом президента останется Шон Конли, который ранее исполнял эти обязанности.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым человеком, который войдет в американское посольство в Иерусалиме. Об этом передает пресс-служба Белого дома.