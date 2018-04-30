Глава Украины возложил на Наева ответственность за отражение агрессии РФ

Соответствующие заявление он сделал на совещании с военными ведомствами во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

Как утверждает Наев, лидер страны дал ему задание организовать и обеспечить применение оружия военными на Донбассе. Ведь предполагается, что освобождение на востоке нашей страны может закончится политико-дипломатическим путем. Поэтому, всласть украинского государства скорее всего заставит правительство России выполнить минские договоренности для позитивного результата.

"В случае, если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - обратился президент к Наеву.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форма Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.