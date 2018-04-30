Германия раскритиковала план Макрона по реформированию ЕС

Об этом передает Deutsche Welle.

По его словам, многие реформаторские инициативы Макрона просто противоречат ранее принятым соглашениям Лиссабонского договора. К примеру, президент Франции настаивает на общем бюджете Еврозоны и введение для должности министра финансов на общеевропейском уровне.

В немецком Бундестаге утверждают, что реформировать институты Евросоюза необходимо давно, но не стоит забывать и о том, что такими реформами можно дестабилизировать ситуацию у финансово устойчивых государства, таких как Германия или Польша. Новые реформы учитывают интересы финансово зависимых стран, вроде Греции или Италии, но совсем забыты развивающиеся государства Центральной Европы.

"На самом деле мы поддержали большинство предложений президента Макрона, но часть его реформ стоит пересмотреть", - подчеркнул Шойбле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани провел важные дебаты.