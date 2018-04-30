В ЕС отреагировали на массовые протесты в Армении

Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС.

Согласно заявлению, в этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе.

Делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС заявляют, что по-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии первого мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава армянской парламентской фракции "Елк", лидер протестов в Армении Никол Пашинян может возглавить временное правительство страны.