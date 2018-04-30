08:18 30.04.2018 | Политика | Новости
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Британия осталась без главы оборонного министерства

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку по собственному желанию. Об этом передает The Guardian.

Британия осталась без главы оборонного министерства

Сообщается, что уйти от исполнения министерских обязанностей женщину заставил скандал вокруг специального созданного органа, который занимался целевой статистике по высылке из страны мигрантов и беженцев из Сирии. Радд попыталась опровергнуть существования в министерстве подобного документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.

Однако СМИ удалось найти ведомственную бумагу и опубликовать ее общественности. Таким образом, Радд не смогли доказать свою правоту, чиновница сослалась на элементарное незнание о деятельности подобного органа внутри оборонного ведомства Великобритании. Прошение об отставке министр подала еще на прошлой неделе, но премьер только сегодня, 30 апреля подписала указ о начале процесса избрания нового министра внутренних дел Британии.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием.


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