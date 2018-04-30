Британия осталась без главы оборонного министерства

Сообщается, что уйти от исполнения министерских обязанностей женщину заставил скандал вокруг специального созданного органа, который занимался целевой статистике по высылке из страны мигрантов и беженцев из Сирии. Радд попыталась опровергнуть существования в министерстве подобного документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.

Однако СМИ удалось найти ведомственную бумагу и опубликовать ее общественности. Таким образом, Радд не смогли доказать свою правоту, чиновница сослалась на элементарное незнание о деятельности подобного органа внутри оборонного ведомства Великобритании. Прошение об отставке министр подала еще на прошлой неделе, но премьер только сегодня, 30 апреля подписала указ о начале процесса избрания нового министра внутренних дел Британии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием.