15:19 30.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что формат Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.

Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи - Порошенко

Об этом говорится в сообщении Порошенко в микроблоге в Twitter.

Как утверждает лидер страны, с первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах. В частности, которые проходили в условиях агрессии РФ.

По мнению президента, введение АТО в 2014-м позволило в короткие сроки привести в соответствующее боевое состояние все имеющиеся к тому времени возможности сектора обороны и безопасности.

Также Порошенко добавил, что за 4 года благодаря общенациональной солидарности, мужеству и патриотизму всего украинского народа Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.


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