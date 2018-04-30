Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи - Порошенко

Об этом говорится в сообщении Порошенко в микроблоге в Twitter.

Как утверждает лидер страны, с первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах. В частности, которые проходили в условиях агрессии РФ.

По мнению президента, введение АТО в 2014-м позволило в короткие сроки привести в соответствующее боевое состояние все имеющиеся к тому времени возможности сектора обороны и безопасности.

Также Порошенко добавил, что за 4 года благодаря общенациональной солидарности, мужеству и патриотизму всего украинского народа Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.