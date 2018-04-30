08:21 30.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон встретился с лидером Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани провел важные дебаты. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Макрон встретился с лидером Ирана

Отмечается, что глава Франции предложил, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться.

Кроме того, лидеры Франции и Ирана договорились о переговорах в ближайшие недели по вопросам сохранения ядерного соглашения 2015 года во всех его компонентах, а также о ситуации в Йемене и Сирии.

"Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над достижением прогресса в указанных трех темах", − подчеркнул Макрон и отметил необходимость избегать любой эскалации напряженности в регионе.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон усилят сотрудничество и контроль в сфере производства химического оружия.


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