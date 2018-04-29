В Украине продолжаются выборы в ОТГ

Избирательный процесс запланирован в 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ. Всего будет избрано 133 новых сельских и поселочных совета.

На данный момент избирательные участки открылись:в Винницкой области в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТО, в Днепропетровской области - в 4 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Запорожской области - в 7 ОТО, в Ивано-Франковской области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 3 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО.

К 9 утра выборы начались в Одесской области - в 3 ОТО, в Полтавской области - в 2 ОТО, в Ровенской области - в 3 ОТО, в Сумской области - в 1 ОТО, в Тернопольской области - в 2 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 1 ОТО , В Хмельницкой области - в 2 ОТО, в Черновицкой области - в 2 ОТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на данный момент сформированы 698 объединенных территориальных общин.