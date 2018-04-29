16:14 29.04.2018 | Политика | Новости
100192654:roman

В Молдове началась подготовка к местным выборам

В Республике Молдове в конце мая состоятся выборы местных глав и мэров. Об этом передает пресс-служба правительства.

В Молдове началась подготовка к местным выборам

Решения провести региональные выборы было принято после отставки Дорина Киртоакэ. Главный ажиотаж избирательного процесса крутиться вокруг двух мэрских кресел в Бельцах и Кишеневе. Так на вакантное место в Кишиневе претендуют Сильвия Раду, пребывающая на должности исполняющего обязанности мэра Кишинева, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и глава фракции Партии социалистов в минсовете Ион Чебан.

Столичный окружной избирательный совет уже внес в список кандидатов 8 возможных претендентов. ЦИК призывает участников избирательной гонки не использовать метод "гречки" и "каруселей", не пользоваться личными связями и СМИ для подкупа избирателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Молдова и Украина договорились о упрощении пересечения границ.


Поделиться
Читайте также:
 
Коноплянка опять "спас" "Шальке" от разгромного поражения В Чернигове задержали серийного маньяка Ереван опять восстал - ВИДЕО В Подмосковье сел ядерный истребитель - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив