В Молдове началась подготовка к местным выборам

Решения провести региональные выборы было принято после отставки Дорина Киртоакэ. Главный ажиотаж избирательного процесса крутиться вокруг двух мэрских кресел в Бельцах и Кишеневе. Так на вакантное место в Кишиневе претендуют Сильвия Раду, пребывающая на должности исполняющего обязанности мэра Кишинева, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и глава фракции Партии социалистов в минсовете Ион Чебан.

Столичный окружной избирательный совет уже внес в список кандидатов 8 возможных претендентов. ЦИК призывает участников избирательной гонки не использовать метод "гречки" и "каруселей", не пользоваться личными связями и СМИ для подкупа избирателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Молдова и Украина договорились о упрощении пересечения границ.