О чем говорили Феодор II и Павел Климкин - фОТО

В ходе рабочего визита Климкин встретился с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который рассказал ему о делах украинской общины Египта, православной церкви коптов и противостоянии против исламистов.

Также украинский министр провел переговоры о двустороннем сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Киевом и Каиром.

Визит украинского министра стал историческим, ибо последний раз главы отечественного МИДа посещали Египет в далеком 2005 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина готова присоединится к нескольким проектам в Египте стоимостью около 200 млн и 80 млн долларов.