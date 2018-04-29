16:56 29.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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О чем говорили Феодор II и Павел Климкин - фОТО

Сегодня, 29 апреля начался официальный визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Египет. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

О чем говорили Феодор II и Павел Климкин - фОТО

В ходе рабочего визита Климкин встретился с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который рассказал ему о делах украинской общины Египта, православной церкви коптов и противостоянии против исламистов.

 Также украинский министр провел переговоры о двустороннем сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Киевом и Каиром.

Визит украинского министра стал историческим, ибо последний раз главы отечественного МИДа посещали Египет в далеком 2005 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина готова присоединится к нескольким проектам в Египте стоимостью около 200 млн и 80 млн долларов.


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