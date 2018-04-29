Греция планирует профинансировать модернизацию своих истребителей

Согласно информации источника, 85 греческих истребителей будут отправлены на специальные военные базы в США, где специалисты проведут докомплектацию самолетного оборудования, а также оснастят истребители новыми боевыми комплексами. Общая сумма модернизации обойдется Афинам в 1,45 млрд долларов.

Греция давно стремиться не отставать в безопасности своего воздушного пространства от соседней Турции. Правительство страны желает усилить свои оборонительные рубежи, чтобы иметь возможность конкурировать с новейшими истребителями F-35, которые начинает покупать Турция. Страна также выделит 1 млрд евро на ускоренную оборонную программу в рамках модернизации армии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон готовится продать Бахрейну боевые вертолеты на сумму почти в 1 млрд долларов.