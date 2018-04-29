ЕС требует от Украины скорее запускать работу ГБР

Об этом передает пресс-служба ГПУ.

Еврочиновник утверждает, что в стране срочно необходимо наладить должный уровень процессуального руководства в производствах. В свою очередь Луценко отметил успехи в подборе кадров профильного ведомства. В частности. В состав Совета вошли 15 человек, которые будут выполнять свои обязанности на протяжении одного года.

Это бывшие и действующие адвокаты, правоохранители, прокуроры: Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко, Анатолий Свирид.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины рассказал, что Департамент процессуального руководства создается формально под Государственное бюро расследований.