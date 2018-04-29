01:00 29.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192617:roman

ЕС требует от Украины скорее запускать работу ГБР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел рабочую встречу с главой Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине Кястутисом Ланчинскасом.

ЕС требует от Украины скорее запускать работу ГБР

Об этом передает пресс-служба ГПУ. 

Еврочиновник утверждает, что в стране срочно необходимо наладить должный уровень процессуального руководства в производствах. В свою очередь Луценко отметил успехи в подборе кадров профильного ведомства. В частности. В состав Совета вошли 15 человек, которые будут выполнять свои обязанности на протяжении одного года.

Это бывшие и действующие адвокаты, правоохранители, прокуроры: Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко, Анатолий Свирид.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины рассказал, что Департамент процессуального руководства создается формально под Государственное бюро расследований. 


Поделиться
Читайте также:
 
Остерегайтесь подделок в Лувре Пашинян отправился к активистам в городе Ванадзор В Индии автобус влетел в фуру В Черкасской области в аварии погиб маленький ребенок
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив