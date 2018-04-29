10:28 29.04.2018 | Политика | Новости
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Эрдогана - в президенты

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально дал старт своей президентской кампании. Об этом передает Reuters.

Эрдогана - в президенты

Главная задача Эрдогана на посту главы государства, как он сам ее ранее очертил, это избавиться от секулярной оппозиции, которая "несет угрозу для национальной безопасности страны". Президент пообещал верно держать курс на поддержание экономических взаимоотношений с Евросоюзом, проводить социальные реформы, повысить гражданам пенсии и улучшить уровень светского образования.

Ряд оппозиционных Эрдогану сил недовольны его политикой на Ближнем Востоке и конфликтом с европейским сообществом. Националисты во главе с Давлет Бахчели считают, что Анкара должна вернуться на путь евроинтеграции и свободного рынка между двумя регионами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкий парламент проголосовал за решение о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов


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