Джереми Корбина заподозрили в связях с Россией

Сообщается, что более 6,5 тыс учетных записей подверглись атаке со стороны ботов, которые активно пытались повлиять через Twitter на результаты проведенных в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании. В ходе журналистского расследования выяснилось, что пользователи намеренно получали 90 процентов сообщений в поддержку действующей оппозиции.

Сама Лейбористская партия в курсе, что подобные технологии могут использоваться в политической плоскости, однако партия не платила за эти услуги и не уведомлена о том, что кто-то из сторонников партии занимается этим. Детальные доказательства по этому делу издание пообещало предоставить в июне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии "гибридной войне" и кибератакам.