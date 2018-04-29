11:56 29.04.2018 | Политика | Новости
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Джереми Корбина заподозрили в связях с Россией

Лидера Лейбористской партии Джереми Корбина подозревают с использовании российских СМИ-ботов для влияния на ход парламентских выборов в стране. Об этом передает The Sunday Times.

Джереми Корбина заподозрили в связях с Россией

Сообщается, что более 6,5 тыс учетных записей подверглись атаке со стороны ботов, которые активно пытались повлиять через Twitter на результаты проведенных в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании. В ходе журналистского расследования выяснилось, что пользователи намеренно получали 90 процентов сообщений в поддержку действующей оппозиции.

Сама Лейбористская партия в курсе, что подобные технологии могут использоваться в политической плоскости, однако партия не платила за эти услуги и не уведомлена о том, что кто-то из сторонников партии занимается этим. Детальные доказательства по этому делу издание пообещало предоставить в июне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии "гибридной войне" и кибератакам.


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