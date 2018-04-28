В Конгрессе зачитали доклад о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Доклад подписал глава комитета Девин Нюнес, в нем содержится 200 страниц доказательств вмешательства России в американские выборы. Москва использовала кибертатаки, соцсети, посредников и государственных СМИ для влияния на электорат республиканского кандидата Дональда Трампа.

В эпилоге документа говорится, что Россия продолжит подрывать западные демократии, постоянно и в разной степени влияя на политических субъектов, дабы подорвать стабильность в стране или регионе. Ранее Судебный комитет Сената США одобрил двухпартийный законопроект, который даст возможность спецпрокурору Мюллеру завершить процесс расследования дела вмешательства Кремля в ход избирательной кампании 2016 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", адвокаты хозяина Белого дома хотят сократить срок расследования дела о возможных связях Трампа с Кремлем, которое проводит прокурор Роберт Мюллер.