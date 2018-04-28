Трамп готовится к ответному визиту в Иерусалим

Сообщается, что в ходе готовящегося визита Трампа, он может принять участие в церемонии открытия американского посольства. Ранее планировалось открытие дипведомства не раньше, чем в 2019 году. Но теперь, официальный представитель в Израиле Дэвид Фридман предложил сделать это на территории действующего в Иерусалиме американского консульств.

"Цена строительства будет составлять не 1 млрд долларов, а почти вдвое менььше этой суммы", - добавляет Фридман. Сам же Трамп своими действиями спровоцировал новый виток конфликта между Израилем и Палестиной.

Напомним, что пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать "полное разрушение мирного процесса".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор Линдси Грэм выступил с обращением о предоставлении Дональду Трампу Нобелевской премии.