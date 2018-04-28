11:48 28.04.2018 | Политика | Новости
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Тандем Китай-Индия будет задавать динамику развития в Юго-восточной Азии

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань с премьер-министром Индии Нарендра Моди определил основные векторы взаимодействия на ближайшие два года. 

Тандем Китай-Индия будет задавать динамику развития в Юго-восточной Азии

Об этом передает China Daily.

Встреча лидеров двух государств имела неформальный характер. Правитель Си отметил позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии. КНР готово всячески помогать Дели в ее стремлениях к экономическому развитию и мирному соседству с другими государствами.

В свою очередь, Моди поблагодарил Си за радушный прием, отметив сильное желание Китая и Индии, как двух больших растущих экономик, выстроить взаимовыгодное сотрудничество в регионе с выгодами друг для друга. По итогам встречи планируется провести брифинг на полях МИД КНР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно китайские власти раскритиковали протекционистскую политику Вашингтона в отношении китайской продукции


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