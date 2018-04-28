13:10 28.04.2018 | Политика | Новости
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США начнут закрывать свои военные базы в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские войска покинут Корейский полуостров до конца 2019 года. Об этом передает пресс-служба Пентагона.

США начнут закрывать свои военные базы в Южной Корее

По его словам, этот вопрос уже поднимался в ходе переговоров между лидерами двух Корей, сейчас вывод наших войск - это необходимое условия для урегулирования конфликта на полуострове. 

Глава Пентагона также подчеркнул, что Пентагон сам будет решать как и каким образом будет происходить процесс вывода войск. 

Напомним, что ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил за воссоединение КНДР и Южной Кореи. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ино поприветствовал такие намерения лидера Кима, пообещав полностью поддержать его инициативу. Таким образом, война, длившаяся между двумя государствами 70 лет, объявлена законченой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первый раунд официальных переговоров между лидерами двух Корей завершился обоюдным перемирием.


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