США могут увеличить военный контингент в Польше

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащак.

По его словам, российская агрессия в восточной Европе заставляет союзников по НАТО постоянно беспокоиться за свою безопасность и суверенитет, потому Вашингтон всегда был, есть и будет открытым для подобного диалога. Отметим, что Варшава неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что будет всячески поддерживать обороноспособность последней. Сейчас Помпео с рабочими визитами отправился в европейское турне. Он также планирует посетить и Польшу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону.