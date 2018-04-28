17:46 28.04.2018 | Политика | Новости
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США могут увеличить военный контингент в Польше

Соединенные Штаты Америки и Польша планируют в ближайшее время провести диалог по вопросу усиления американского военного присутствия в стране.

США могут увеличить военный контингент в Польше

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащак.

По его словам, российская агрессия в восточной Европе заставляет союзников по НАТО постоянно беспокоиться за свою безопасность и суверенитет, потому Вашингтон всегда был, есть и будет открытым для подобного диалога. Отметим, что Варшава неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что будет всячески поддерживать обороноспособность последней. Сейчас Помпео с рабочими визитами отправился в европейское турне. Он также планирует посетить и Польшу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону.


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