18:48 28.04.2018 | Политика | Новости
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США и ЕС начнут блокировать вирусные каналы ИГИЛ в интернете

Правоохранительные ведомства США и Евросоюза начнут ликвидировать пропагандистские каналы и сайты террористической организации "Исламское государство" в интернете. Об этом передает Deutsche Welle.

США и ЕС начнут блокировать вирусные каналы ИГИЛ в интернете

Сообщается, что за последний месяц правоохранителям удалось помешать распространять вирусный контент с платформы Amaq. С помощью этого информагентства боевики часто распространяют свои сообщения и призывы совершать преступления против неверных. 

На этом сайте ранее были выложены посты с призывами к терроризму в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Платформа полсна контента, который помогает домашних условиях изготовить взрывчатку или связаться с филией исламистов в Европе. 

Также правоохранителям удалось помешать  работе радиостанции Radio al-Bayan и интернет-ресурсов Halumu и Nashir, где террористы регулярно выкладывают результаты своей "деятельности".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики террористической организации " Исламское государство" совершили казнь 9 иракских полицейских.


      
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