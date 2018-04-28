США и ЕС начнут блокировать вирусные каналы ИГИЛ в интернете

Сообщается, что за последний месяц правоохранителям удалось помешать распространять вирусный контент с платформы Amaq. С помощью этого информагентства боевики часто распространяют свои сообщения и призывы совершать преступления против неверных.

На этом сайте ранее были выложены посты с призывами к терроризму в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Платформа полсна контента, который помогает домашних условиях изготовить взрывчатку или связаться с филией исламистов в Европе.

Также правоохранителям удалось помешать работе радиостанции Radio al-Bayan и интернет-ресурсов Halumu и Nashir, где террористы регулярно выкладывают результаты своей "деятельности".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики террористической организации " Исламское государство" совершили казнь 9 иракских полицейских.