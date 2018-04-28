Миротворческая операция в Украине откладывается на неопределенный срок

Об этом она поделилась с украинскими и зарубежными журналистами.

По ее словам, разговоры о проведении миротворческой операции на востоке Украине просто преждевременны, так как только сама процедура принятия решения Совбеза может затянуться на пол года, и это не учитывая категорической позиции России. Помимо функциональных противоречий, которые будут выполнять миротворцы, есть еще и административные опции, к которым Киев покамест не готов.

Для полного контроля всей территории оккупированного Донбасса, численность миротворческой миссии на востоке Украины должна составить 15 тысяч человек. Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружения и все, что там будет происходить во время этого процесса. Однако затем, отметил он, возникает вопрос о том, кто будет выполнять полицейские функции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков поделился своими взглядами на варианты завершения войны на Донбассе.