08:00 28.04.2018 | Политика | Новости
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Физиономия Путина вновь красуется на обложках европейских глянцев

Фото президента России Владимира Путина впервые спустя долгое время появилось на обложке нового номера американского журнала Newsweek. Об этом передает пресс-служба издания.

Физиономия Путина вновь красуется на обложках европейских глянцев

В главной статье журнала, где группа журналистов анализирует влияние Москвы на политику Венгрии, которая в последнее время делает все возможное, что "вставить палки в колеса" Украине. 

Путин правит Россией уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессию за границей ради поддержания национализма внутри страны. После новых выборов его влияние в стране только выросло, а стратегия удержания власти все также остается держаться на принципе противостояния против многочисленных "врагов России".

"Новый "железный занавес"? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе", - написано на первой странице журнала. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно европарламентарии выступили за введение санкций против окружения Путина.


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