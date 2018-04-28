Физиономия Путина вновь красуется на обложках европейских глянцев

В главной статье журнала, где группа журналистов анализирует влияние Москвы на политику Венгрии, которая в последнее время делает все возможное, что "вставить палки в колеса" Украине.

Путин правит Россией уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессию за границей ради поддержания национализма внутри страны. После новых выборов его влияние в стране только выросло, а стратегия удержания власти все также остается держаться на принципе противостояния против многочисленных "врагов России".

"Новый "железный занавес"? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе", - написано на первой странице журнала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно европарламентарии выступили за введение санкций против окружения Путина.