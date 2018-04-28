11:31 28.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС готов профинансировать инфраструктурные проекты в Украине

В Европейском Союзе будут выделять средства для реализации инновационных проектов в украинской инфраструктуре. Об этом передает пресс-служба МИУ.

ЕС готов профинансировать инфраструктурные проекты в Украине

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, не стоит терять времени и продолжать реализовывать старые проекты строительства транспорта, который в скором времени станет достоянием истории. Необходимо постоянно находится в динамике и пробовать осуществлять новые транспортные проекты - Hyperloop, "зеленый транспорт", включения украинских водных путей в проект TEN-T.

В ходе переговоров с еврокомиссаром Гюнтером Отингером и Виолеттой Бульц была сформирована короткая программа тестированию новых видов транспорта. Кроме того,  состоялось совместное заседание министров транспорта стран-членов Восточного партнерства, где рассматривались вопросы усиления дорожной безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с августа в столице за проезд в транспорте можно будет платить банковскими картами.


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